​Аэровокзал Южно-Сахалинск приступит к обслуживанию дополнительных рейсов на Москву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 26 декабря дополнительные рейсы запускает авиакомпания «Аэрофлот». Выполнять прямые перелёты по маршруту будут на воздушных судах Airbus A330-300, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Аэрофлот станет первой российской авиакомпанией, использующей «мокрый» лизинг для получения самолетов, договорившись об аренде трех Airbus A330-300 у российского авиаперевозчика iFLY. Их передадут вместе с экипажами, тем самым увеличив общее количество Airbus A330 в парке Аэрофлота до 15. Эти дальнемагистральные лайнеры будут использоваться для внутренних полетов по России, особенно для маршрутов на Дальний Восток в периоды повышенного спроса.

Таким образом, с 26 по 30 декабря и с 7 по 14 января авиагавань Южно-Сахалинска будет обслуживать по 3 рейса на московском направлении по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, по 2 – в среду, субботу и воскресенье. Прибытие рейса SU 5916/SU 5917 запланировано на 11:05, отправление – на 13:05.

«Москва – самое популярное направление для отдыха у островного путешественника. В то же время, у туристов из центральной части появится больше возможностей для того, чтобы познакомиться с зимним Сахалином. Мы предоставляем для наших пассажиров к этому сезону новые услуги: оборудуем терминал стойками для лыж и сноубордов, готовимся доставлять спортивный инвентарь в гостиницы. Больше рейсов – больше сервисов», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение о запуске дополнительного транзитного перелёта из Москвы в Южно-Сахалинск со стыковкой в Красноярске. Его воздушная гавань областного центра будет обслуживать каждую пятницу с 20 декабря. Пассажирам этого рейса, как и остальных, будут доступны зимние сервисы авиатерминала. Ознакомиться с их списком можно на официальном сайте аэровокзального комплекса.