Сельские учителя Сахалинской области обсуждают подготовку кадров для агропромышленного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирных открылся II региональный форум Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Учителями славится село». Один из центральных вопросов – подготовка современных кадров для агропромышленного комплекса островного региона.

Мероприятие собрало более 200 человек. Среди них - не только сельские учителя, но и представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители различного уровня в сфере образования, эксперты, бизнесмены и общественники. Им предстоит обсудить вопросы, посвященные подготовке кадров для сельского хозяйства, развитию инфраструктуры образования и сети агроклассов, созданию равных возможностей для обучения детей вне зависимости места жительства, расширению сотрудничества с островным университетом, чтобы юные жители села могли сделать осознанный выбор профессии.

Видеообращение участникам форума направил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

- Президент России поставил перед нами задачу – наладить подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Для Сахалинской области она имеет особое значение. Только современное сельское хозяйство способно обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Поэтому мы вместе развиваем образование на селе. Только в этом году в пяти районах открыли 10 агроклассов. Их ученики и молодые специалисты сельского хозяйства без работы не останутся. При нашей поддержке появляются новые предприятия отрасли. Мы активно занимаемся развитием сельских территорий. Совершенствуем транспортную инфраструктуру, благоустраиваем населенные пункты. Огромная роль в развитии села отводится вам, уважаемые учителя. Вы пользуетесь авторитетом среди земляков. Ваш голос всегда будет услышан. Уверен, вместе мы сможем обеспечить кадрами наш агропромышленный комплекс, создать условия для дальнейшего роста экономики и социальной сферы области и всей страны, - сказал глава островного правительства.

В этом году в сельской местности Сахалинской области открылись девять центров естественно-научной направленности «Точка Роста». Отремонтированы 10 школ и два детских сада, спортзал в селе Арги-Паги, благоустроены территории трех дошкольных учреждений.

- На форуме мы обсуждаем непрерывный образовательный путь учащихся от школьной парты до поступления в вузы, с учётом их будущих профессиональных перспектив. В этом процессе важно, что мы готовим высококвалифицированных специалистов, которые будут работать в родном регионе, - поделилась министр образования Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Анастасия Киктева.

- Надо сломать сложившийся стереотип, что сельское хозяйство – это, можно сказать, домашний огород в сочетании с тяжелым изнурительным трудом. Мы же стремимся в агроклассах увлечь детей, показать им, что агропромышленный комплекс – это высокотехнологичное производство, прибыль и уверенность в завтрашнем дне, - отметила директор школы села Огоньки Анивского района Калинина.

Земский учитель школы № 5 села Троицкое Анивского района Ирина Мирошник считает, что основная задача агроклассов – объяснить детям, как можно трудиться и зарабатывать на земле.

- Очень важно, чтобы учителя, которые занимаются этой работой, могли обмениваться накопленным опытом. Нужны различные тематические конференции, мастер-классы и форумы, подобные сегодняшнему, - поделилась Ирина Мирошник.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы села Дачное Корсаковского района Анастасия Гондина считает, что к работе с учениками агроклассов следует привлекать представителей отраслевых предприятий.

- Только профессионалы, люди, добившиеся успеха, могут достоверно и интересно рассказать детям о своей работе, пробудить в них желание пойти по его стопам. Поэтому необходимо налаживать тесное сотрудничество между сельскими школами и предприятиями агропромышленного комплекса, которые нуждаются в кадрах, - сказала Анастасия Гондина.

Также в рамках форума состоялось награждение победителей конкурса «Солдаты Великого Отечества», инициированного партией. Участниками конкурса, посвящённого Героям и событиям специальной военной операции, стали более 1400 музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, средне-профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в 81 регионе, в том числе и из Сахалинской области.

Сахалинские школьные музеи заняли сразу 2 призовых места и получат гранты. Школьный музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Горнозаводска получит 500 000 рублей, а школьный музей МБОУ СОШ № 1 в г. Александровск-Сахалинский получит 300 000 рублей.

II региональный форум Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Учителями славится село» завершит свою работу 29 ноября.