Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2024
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В центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
17:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В центральных районах Сахалина ожидается сильный снег

В центральных районах Сахалина ожидается сильный снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 30 ноября в Ногликском, Углегорском и Томаринском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм за 12 часов), ветер 12-17 м/с, метель, на востоке гололедица, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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