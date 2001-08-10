Финал Кубка Сахалинской области по фигурному катанию стартовал в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 170 спортсменов борются за звание сильнейших на льду Учебно-тренировочного центра «Восток» в финальном этапе Кубка Сахалинской области по фигурному катанию на коньках «Лед Востока», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На церемонии открытия мероприятия с напутственными словами к спортсменам обратилась главный судья соревнований, кандидат в мастера спорта по одиночному фигурному катанию Дарья Филякина.

- Рада приветствовать всех участников, тренеров и болельщиков! Это огромный и важный опыт, который неминуемо приведёт вас к прогрессу и профессиональному росту. Надеюсь, что каждый из участников покажет сегодня свой максимум. Всем удачи и хороших прокатов! – напутствовала Дарья.

Турнир стал финалом серии осенних соревнований среди фигуристов островного региона и Приморского края. Участие в нем принимают спортсмены в возрасте 4–17 лет из Южно-Сахалинска, Холмска, Амурска, Благовещенска, Артёма, Владивостока, Уссурийска и посёлка Новобурейска.

- Наша задача - отбор лучших на Кубке, чтобы отправить их в другие города и регионы на зональные соревнования, ну, и конечно же, повышение спортивного мастерства ребят, возможность показать свои индивидуальные навыки, выполнение нормативов и разрядов, - рассказала тренер, член совета федерации фигурного катания Сахалинской области Елена Серковская.

Соревнования проходят в короткой и произвольной программах. В короткой фигуристы демонстрируют обязательный набор технических элементов, а в произвольной - свободный танец с обязательными элементами.

- Вообще фигурным катанием занимаюсь 2 года, но сегодня на льду я после длительного перерыва. Решила показать другим и доказать себе, что я на многое способна. Поэтому буду получать удовольствие, катать свою программу и побеждать, - поделилась участница турнира Кира Шкуратова из Уссурийска.