49% жителей Южно-Сахалинска мечтают о 4-дневке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня 49% жителей Южно-Сахалинска хотели бы работать только 4 дня в неделю. 26% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею четырехдневки. Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 63% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди граждан старше 45 лет таких только 42%. Горожане с доходом от 100 тысяч рублей реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше.



69% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.



Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (75%), среди граждан старше 45 лет таких только 63%.



День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 29% горожан готовы тратить на семью, каждый четвертый (25%) — на отдых. 16% стали бы подрабатывать. 12% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.



Женщины чаще мужчин хотели бы проводить время с семьей, отдыхать, а также заниматься домашними делами. Мужчины же чаще говорили, что возьмут подработку или займутся самообразованием.

__________

Время проведения: 20—28 ноября 2024 года