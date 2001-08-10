В прокуратуре Сахалинской области прошёл приём граждан по вопросам ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 ноября 2024 года прокурор Сахалинской области Вячеслав Рафикович Шайбеков совместно с мэром города Южно-Сахалинска Сергеем Александровичем Надсадиным провели личный приём граждан городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.
В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, работники прокуратуры области и администрации города Южно-Сахалинска.
Жителей города волновали проблемы благоустройства придомовых территорий, ремонта и уборки подъездов, отопления, водоснабжения и водоотведения, начисления платы за коммунальные услуги, а также другие вопросы, возникающие в данной сфере.
Проблему протекания крыши обозначила жительница многоквартирного дома, расположенного по проспекту Мира. Женщина указала, что квартира, в которой она проживает, расположена на пятом этаже, в дождливое время потолок в квартире намокает. В июне 2024 года крышу отремонтировали, однако при выпадении снега в начале ноября снова образовалось протекание крыши.
Ненадлежащее теплоснабжение жилого дома послужило основанием для обращения к руководителям жителя дома по улице Есенина. Заявитель указал, что температура в квартирах около 15 градусов, стояки отопления холодные, обращался в управляющую компанию, но нарушение температурного режима в квартире не выявлено.
Жители дома по улице Пионерской просили провести проверку в отношении управляющей компании. Как следует из обращения, управляющая компания не исполняет обязанности по уборке подъездов и территории. Также заявители не согласны с начислением объема воды за водоснабжение на общедомовые нужды.
С просьбой об оказании содействия в проведении ремонта в подъезде обратилась жительница дома по улице Центральной.
В одном из многоквартирных домов по улице Сахалинской на протяжении длительного времени происходит затопление подвального помещения сточными водами, в связи с разрушением отмостка у дома.
Всего в ходе личного приёма поступило 40 обращений граждан, в том числе коллективных.
По всем обращениям даны поручения об организации проверок, ход и результаты которых поставлены на личный контроль прокурора Сахалинской области и мэра города Южно-Сахалинска.
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