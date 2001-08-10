В Южно-Сахалинске продолжается набор граждан на военную службу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске ведет прием граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет, желающие поступить на военную службу могут обратиться, также и в любой военный комиссариат, расположенный на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Ежемесячно в пункт отбора на военную службу по контракту Сахалинской области обращаются несколько сотен кандидатов.

При выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащий получает денежное довольствие от 210 тыс. рублей ежемесячно.

Выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

С целью повышения популярности военной службы по контракту специалисты пункта отбора островного региона постоянно проводят разъяснительную и агитационную работу с населением посредством, как личных встреч, так и через средства массовой информации.

Благодаря многочисленным мерам социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, в Сахалинскую область для заключения контракта с МО РФ, прибывают граждане практически из всех регионов страны.

Помимо региональных мер поддержки, в островном регионе реализуется ряд социальных программ, направленных на поддержку семей военнослужащих.

Семьи военнослужащих обеспечиваются бесплатным проездом к месту службы, служебным жильём, дети военнослужащих имеют первоочерёдное право на зачисление в детские сады и школы.