В Благовещенске из-за небывалого снегопада объявили общегородской субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Благовещенска объявил о проведении общегородского субботника. Амурскую столицу очистят после мощного циклона, который обрушил на областной центр больше трех месячных норм осадков, пишет ИА "Порт Амур".

"Приняли решение о проведении общегородского субботника. В два дня: субботу и воскресенье. Для сотрудников администрации, желающих подключиться предприятий и организаций определим территории, где больше всего необходима помощь по уборке снега. Подключиться могут все желающие благовещенцы. Даже если вы просто очистите свой двор или тротуар возле дома - внесете большой вклад в общее дело", - написал глава города в телеграм.

Ликвидация последствий снегопада в Благовещенске идет круглосуточно. Дороги очищают работники и техника ГСТК. К уборке подключились сотрудники более трех тысяч торговых точек, студенты, коллективы организаций. Придомовые территории освобождают от снега более 600 дворников.