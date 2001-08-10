Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2024
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10:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Школьники Южно-Сахалинска написали военно-патриотический диктант

Школьники Южно-Сахалинска написали военно-патриотический диктант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный центр Президентской библиотеки, действующий при СахОУНБ, стал площадкой для проведения III Ежегодной Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант – 2024». Организатором выступил Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Участниками встречи стали учащиеся южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Школьники смогли не только проверить свои знания, но и глубже осознать значимость гражданской ответственности за сохранение и развитие культурного богатства многонациональной России.

Военно-патриотический диктант призван пробудить интерес к культурному наследию Отечества и укрепить чувство сопричастности к историческим ценностям нашей страны. 

В завершение встречи все желающие получили электронные именные сертификаты.

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