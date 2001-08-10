Открыты продажи на новые дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Москву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открыты продажи на новые транзитные рейсы Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Аэрофлота.

Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток - 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский - 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.

Ранее Аэрофлот сообщал, что новые транзитные рейсы из Москвы в пункты ДФО с посадкой в Красноярске станут дополнением к существующей дальневосточной программе полётов. Пассажирам доступны билеты на весь маршрут из Москвы в дальневосточные города и обратно и на отдельные сегменты, включая перелёты как между Красноярском и пунктами Дальнего Востока, так и между Красноярском и Москвой.

Дополнительные рейсы из Красноярска в пункты Дальнего Востока — часть стратегии по дальнейшему развитию сибирского хаба Группы «Аэрофлот». При этом частота прямых рейсов из Москвы и Красноярска в города ДФО останется прежней. Программы субсидируемых государством перевозок и собственных «плоских» тарифов Аэрофлота не изменятся.

В зависимости от спроса и загрузки авиакомпания рассмотрит введение дополнительных прямых рейсов из Москвы в города Дальнего Востока на широкофюзеляжных самолётах.