Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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18:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Бизнес зарабатывает на депозитах: объем средств на счетах сахалинских предпринимателей в ВТБ удвоился

Бизнес зарабатывает на депозитах: объем средств на счетах сахалинских предпринимателей в ВТБ удвоился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года портфель ресурсов предпринимательского сегмента ВТБ в Сахалинской области вырос вдвое и по итогам 9 месяцев достиг 30,4 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила управляющий ВТБ в регионе Ольга Шашкина.
 
«Мы отмечаем активный рост ресурсного портфеля среднего и малого бизнеса. Период высокой ключевой ставки предприниматели используют для получения дополнительного дохода. Кредитная активность предпринимателей немного снизилась, что оправдано в текущих условиях. Вместе с тем это цикличный процесс, средний и малый бизнес к нему адаптирован и легко возвращается к развитию после выравнивания экономических условий», - сказала Ольга Шашкина.

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