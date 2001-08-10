Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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17:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Поронайского района могут обратиться на 1-300 по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации

Жители Поронайского района могут обратиться на 1-300 по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассказываем о еще одной функции службы 1-300. Граждане, имеющие право на получение технических средств реабилитации (ТСР), могут обратиться к оператору телефонного сервиса при возникновении каких-либо проблем. Обеспечением ТСР занимается социальный фонд России. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, для людей с инвалидностью в регионе создана дополнительная возможность для решения своего вопроса.
 
Своевременное обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации – тростями, протезами, различными медицинскими изделиями существенно облегчает качество жизни такого человека и его близких. Проблемы с получением нужных устройств могут быть связаны с несвоевременным оформлением инвалидности или долгими сроками их поставки. В некоторых случаях затягивание сроков происходит из-за проволочек на местах, низкой оперативностью профильных служб.
 
Механизм обращений на 1-300 для решения вопроса по техническим средствам реабилитации прост. Лицо, имеющее право на получение таких средств или его представитель может обратиться к оператору. Предоставленные данные будут в течение суток направлены в социальный фонд. Специалисты детально разберутся в каждом случае.
 
Обратиться в службу 1-300 можно круглосуточно. Основным функционалом сервиса является запись на прием к врачу, вызов специалиста на дом, также здесь можно оставить жалобу на работу медицинского учреждения. Всего в течение текущего года операторы приняли более двух с половиной миллионов обращений.

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