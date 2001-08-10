Координатор проекта Единой России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На встрече обсудили текущие вопросы и ближайшие мероприятия, которые планируются реализовать в рамках Проекта. В ходе обсуждения активистки поделились своими мыслями и опытом, а также выразили готовность активно участвовать в предстоящих событиях.

Одним из важных пунктов повестки стало отсутствие уютного и комфортного места, где волонтеры могли бы собираться для вязания сетей, предназначенных для наших защитников, находящихся на СВО. Очень важно создать пространство, где «Серебряные волонтеры» могли бы не только работать, но и общаться друг с другом, делиться идеями и поддерживать друг друга.

В ближайшее время мы намерены решить данный вопрос, чтобы обеспечить активисток всем необходимым помещением для продуктивной работы.