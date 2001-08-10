Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
Сейчас 22:08
108,01|113,09|66,91
Сахалинца отправили в колонию за повторное управлением автомобилем в состоянии опьянения
17:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Координатор проекта Единой России "Старшее поколение" провела встречу с активистами "Серебряных волонтеров"

Координатор проекта Единой России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На встрече обсудили текущие вопросы и ближайшие мероприятия, которые планируются реализовать в рамках Проекта. В ходе обсуждения активистки поделились своими мыслями и опытом, а также выразили готовность активно участвовать в предстоящих событиях.

Одним из важных пунктов повестки стало отсутствие уютного и комфортного места, где волонтеры могли бы собираться для вязания сетей, предназначенных для наших защитников, находящихся на СВО. Очень важно создать пространство, где «Серебряные волонтеры» могли бы не только работать, но и общаться друг с другом, делиться идеями и поддерживать друг друга.

В ближайшее время мы намерены решить данный вопрос, чтобы обеспечить активисток всем необходимым помещением для продуктивной работы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?