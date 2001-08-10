Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Энергетики Сахалинэнерго успешно провели плавку гололеда на двух высоковольтных линиях электропередачи в Поронайском районе: «Лермонтовка – Поронайск» и «Лермонтовка – Смирных». Это позволило восстановить электроснабжение в пяти населенных пунктах Поронайского района, нарушенное циклоном - городе Поронайске, селах Кошевое, Малиновка, Забайкалец, Леонидово, Тихменево, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Сегодня ночью сильный ветер с мокрым снегом в центральных районах Сахалина привел к отключению 30 ЛЭП напряжением 6-10, двух ЛЭП-110 кВ, одной ЛЭП-220 кВ. Энергетики в оперативном порядке восстановили электроснабжение большинства потребителей.

Наиболее сложная ситуация возникла в Поронайском районе, где из-за налипания мокрого снега на провода энергетикам пришлось производить плавку гололеда сразу на двух высоковольтных линиях электропередачи.