Сахалинцы заставили деньги работать: cбережения жителей Сахалинской области в ВТБ выросли на 10%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года объем привлеченных средств жителей Сахалинской области в ВТБ вырос на 10% и достиг 38,5 млрд рублей. Из них 32,6 млрд – это вклады, остальное – инвестиционные продукты, которые росли опережающими темпами – на 12% с начала года.

За январь-сентябрь сахалинцы открыли в ВТБ 2,4 тыс. депозитов и 2,5 тыс. накопительных счетов. Средний размер депозита сахалинца в ВТБ за 9 мес. этого года вырос с 710 до 739 тыс рублей, а накопительного счета снизился с 202 до 129 тыс рублей. Самые популярные у сахалинцев вклады – сроком до года, их в портфеле ВТБ в регионе 57%. Еще 27% портфеля – вклады на срок до 3 лет, и 13% – это депозиты до полугода.

«Наши показатели иллюстрируют ряд тенденций. Первая - это переток средств островитян с накопительных счетов на вклады, доходность которых выше. Вторая - удлинение сроков депозитов, что говорит об уверенности вкладчиков и твердом намерении в ближайшее время именно накапливать средства и получать от них дополнительный доход. Сберегательное поведение сахалинцев показывает, что они используют это время с выгодой для себя, иногда откладывая крупные приобретения, в том числе покупку недвижимости. И наращивают объем сбережений, часто перекладывая депозиты на новые сроки и удлиняя их сроки с учетом прогнозов по ключевой», – сказала на пресс-конференции управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Спикер добавила, что интерес островитян вызывает и новый инструмент для формирования личного капитала – Программа долгосрочных сбережений. Она позволяет получить софинансирование государства, ежегодный налоговый вычет, а средства в ней застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

По данным Минфина, уже больше 1,75 млн россиян стали участниками Программы и вложили в неё около 103 миллиардов рублей: 50 миллиардов составили собственные взносы и 53 миллиарда - переведенные в ПДС пенсионные накопления. В том числе более 500 тыс. человек подключились к Программе долгосрочных сбережений в НПФ ВТБ.