Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Еще несколько автобусных междугородних маршрутов возобновили на Сахалине после непогоды

Еще несколько автобусных междугородних маршрутов возобновили на Сахалине после непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возобновлено движение рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам:

№502 - Южно-Сахалинск — Поронайск;

№504 - Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский;

№506 - Макаров — Поронайск;

№507 - Южно-Сахалинск — Смирных;

№509 - Южно-Сахалинск — Вахрушев;

№510 - Южно-Сахалинск — Макаров.

Ограничения для пассажирского транспорта сняты с 11:00 в связи с открытием участка федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха в Макаровском районе (128-254 км).

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