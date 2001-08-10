Сахалинским школьникам рассказали о полярнике и исследователе Иване Папанине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Урок «Первые на Северном полюсе», приуроченный к 130-летию советского полярника, географа и океанолога, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 ноября. Слушателями стали студенты Сахалинского техникума сервиса и ученики средних общеобразовательных школ № 3 и №4, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Ребятам рассказали о наиболее известном достижении Ивана Дмитриевича - руководстве первой в мире советской научно-исследовательской дрейфующей станцией «Северный полюс-I». Она стала фундаментом для систематического исследования высокоширотных районов, что имело огромное значение для метеорологии, навигации и гидрологии. Участники мероприятия узнали о трудностях, с которыми столкнулась команда полярников из четырех человек во время девятимесячного пребывания на дрейфующей льдине, пока шел сбор данных о климате и экосистеме Арктики.
Молодому поколению напомнили о том, что наследие выдающегося полярника живет не только в научных трудах, но и в сердцах людей. В его честь названы улицы, образовательные учреждения и географические объекты. Каждый год проводятся научные конференции и выставки, открывающие двери в мир полярных исследований и вдохновляющие молодежь на новые свершения.
В завершение встречи все присутствующие ощутили себя настоящими полярниками. Ребята обсуждали особенности арктического климата и природы, «прокладывали» Северный морской путь и собирали «рюкзак полярника».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня В Поронайском районе из-за налипания снега произошло несколько аварийных отключений света
10:25 Сегодня На Сахалине возобновили движение двух междугородних автобусных маршрутов
10:53 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
10:55 Сегодня Сахалинским школьникам рассказали о полярнике и исследователе Иване Папанине
14:36 21 Ноября На Сахалине тренировались отражать атаку беспилотников на буровую площадку
17:24 22 Ноября У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря
17:04 22 Ноября В Южно-Сахалинске прошел фестиваль ко Дню матери
12:38 21 Ноября На Сахалине признаны недействительными декларации на серийный выпуск четырех видов мясной продукции
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 10:53 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
- 12:08 Вчера В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала программа подготовки новых сотрудников
- 17:07 26 Ноября 33% жителей Южно-Сахалинска предпочтут подарок-сюрприз на Новый год
- 11:38 26 Ноября Сахалинцам расскажут, как объекты региона получают свои имена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?