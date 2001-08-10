Сахалинским школьникам рассказали о полярнике и исследователе Иване Папанине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок «Первые на Северном полюсе», приуроченный к 130-летию советского полярника, географа и океанолога, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 ноября. Слушателями стали студенты Сахалинского техникума сервиса и ученики средних общеобразовательных школ № 3 и №4, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ребятам рассказали о наиболее известном достижении Ивана Дмитриевича - руководстве первой в мире советской научно-исследовательской дрейфующей станцией «Северный полюс-I». Она стала фундаментом для систематического исследования высокоширотных районов, что имело огромное значение для метеорологии, навигации и гидрологии. Участники мероприятия узнали о трудностях, с которыми столкнулась команда полярников из четырех человек во время девятимесячного пребывания на дрейфующей льдине, пока шел сбор данных о климате и экосистеме Арктики.

Молодому поколению напомнили о том, что наследие выдающегося полярника живет не только в научных трудах, но и в сердцах людей. В его честь названы улицы, образовательные учреждения и географические объекты. Каждый год проводятся научные конференции и выставки, открывающие двери в мир полярных исследований и вдохновляющие молодежь на новые свершения.

В завершение встречи все присутствующие ощутили себя настоящими полярниками. Ребята обсуждали особенности арктического климата и природы, «прокладывали» Северный морской путь и собирали «рюкзак полярника».