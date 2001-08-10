Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
Сейчас 13:42
108,01|113,09|66,91
По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
10:25, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине возобновили движение двух междугородних автобусных маршрутов

На Сахалине возобновили движение двух междугородних автобусных маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением погодных условий и обработкой дорожного полотна противогололедными материалам ограничения сняты на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха с 28 по 128 км в Долинском районе. С 10:00 по расписанию начали курсировать межмуниципальные автобусы по маршрутам:

№112 - Южно-Сахалинск — Долинск;

№505 - Южно-Сахалинск — Быков.

Информация о снятии ограничений на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха со 128 по 254 км и возобновлении движения остальных рейсовых автобусов будет опубликована дополнительно.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?