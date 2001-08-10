На Сахалине возобновили движение двух междугородних автобусных маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением погодных условий и обработкой дорожного полотна противогололедными материалам ограничения сняты на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха с 28 по 128 км в Долинском районе. С 10:00 по расписанию начали курсировать межмуниципальные автобусы по маршрутам:

№112 - Южно-Сахалинск — Долинск;

№505 - Южно-Сахалинск — Быков.

Информация о снятии ограничений на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха со 128 по 254 км и возобновлении движения остальных рейсовых автобусов будет опубликована дополнительно.