Спецназ Росгвардии на Сахалине провел тренировку по уничтожению БПЛА противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на войсковом стрельбище регионального управления Росгвардии сотрудники сахалинского СОБР «Редут» и ОМОН «Тайфун» выполнили комплекс специальных упражнений по уничтожению вражеских БПЛА, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.
На очередной тренировке спецназовцы совершенствовали навыки уничтожения беспилотников, используя тренажер для стендовой стрельбы и воздушные шары. Метательная машина позволяла производить запуск мишеней, не только меняя скорость, но и траекторию их движения. Для поражения целей сотрудники использовали свое штатное оружие. В ходе занятий росгвардейцы изучили тактико-технические характеристики БПЛА, применяемых ВСУ. Отработали приемы поражения различных видов непилотируемых летательных аппаратов, в том числе в составе боевых групп и в условиях осложнения оперативной и боевой обстановки.
«Методика тренировок разработана с учетом особенностей и специфики беспилотных летательных аппаратов, применяемых противником в зоне проведения специальной военной операции. Она включает в себя умение поражать цели на значительном расстоянии от объекта его атаки, используя при этом штатное вооружение. Эффективность её использования проверена на деле», – отметил командир СОБР «Редут» полковник полиции Максим Малышев.
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