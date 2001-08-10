Тихоокеанское
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Спецназ Росгвардии на Сахалине провел тренировку по уничтожению БПЛА противника

Спецназ Росгвардии на Сахалине провел тренировку по уничтожению БПЛА противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на войсковом стрельбище регионального управления Росгвардии сотрудники сахалинского СОБР «Редут» и ОМОН «Тайфун» выполнили комплекс специальных упражнений по уничтожению вражеских БПЛА, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

На очередной тренировке  спецназовцы совершенствовали  навыки уничтожения беспилотников,  используя  тренажер для стендовой стрельбы и воздушные шары. Метательная машина позволяла производить запуск мишеней,  не только меняя скорость, но и траекторию их движения. Для поражения целей сотрудники использовали свое штатное оружие. В ходе занятий росгвардейцы изучили тактико-технические характеристики БПЛА, применяемых ВСУ. Отработали приемы поражения различных видов непилотируемых летательных аппаратов, в том числе в составе боевых групп и в условиях осложнения оперативной и боевой обстановки.

«Методика тренировок разработана с учетом особенностей и специфики беспилотных летательных аппаратов, применяемых противником в зоне проведения специальной военной операции. Она включает в себя умение поражать цели на значительном расстоянии от объекта его атаки, используя при этом штатное вооружение. Эффективность её использования проверена на деле», – отметил командир СОБР «Редут» полковник полиции Максим Малышев.

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