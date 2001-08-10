Тихоокеанское
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15:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Насыпало по-сахалински: в Благовещенске выпала трехмесячная норма осадков

Насыпало по-сахалински: в Благовещенске выпала трехмесячная норма осадков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске с 25 по 27 ноября выпала практически трехмесячная норма снега — 293%. Если переводить в декадные нормы, то это девять с половиной декадных норм, сообщает ИА "Порт Амур"

  По информации Амурского гидрометцентра, в областном центре за сутки 26 ноября выпало 22,6 миллиметра снега. Ранее Порт Амур сообщал, сколько осадков в этот день выпало за ночь. Прежний рекорд принадлежит 1927 году. Тогда 26 ноября выпало всего 3,2 миллиметра. То есть предыдущий рекорд превышен более чем в 7 раз.

 За ночь 27 ноября в областном центре выпало 12,7 миллиметра снега. И это не окончательная цифра, так как сегодня днем снег продолжился. Прошлый рекорд зафиксирован в 1996 году - 10,9 миллиметра.

 «Сегодня также состоялся рекорд температуры. Сегодня было теплее, чем вчера и позавчера - всего -1,5°. Это значительно теплее, чем в 1991 году 27 ноября, когда было -9°», - рассказала Порт Амуру главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

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