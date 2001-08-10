Тихоокеанское
информационное агентство
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12:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Очень сильные осадки прогнозируется в центральных районах Сахалина

Очень сильные осадки прогнозируется в центральных районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 27 и ночью 28 ноября в Ногликском, Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами очень сильные, гололедные явления, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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