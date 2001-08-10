В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К изучению основ авиационной безопасности приступили 18 специалистов главной воздушной гавани региона. В их числе инспекторы по досмотру и сотрудники группы быстрого реагирования. Допуск к оборудованию они получат только после успешной сдачи экзаменов по курсу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Чтобы приступить к работе в службе транспортной (авиационной) безопасности, инспекторы осваивают два предмета: профайлинг и досмотр. Первый сосредоточен на умении при помощи невербальных сигналов выявить потенциально опасных людей. Во время лекций преподаватели объясняют, как при помощи разных психологических методов оценить характер человека и спрогнозировать его реакции и поведение. Акцент делают и на том, как правильно провести опрос такого пассажира и какие шаги предпринять дальше. Тут в ход идут практические занятия.

Во время семинаров новые сотрудники отрабатывают действия в разных стрессовых ситуациях. Специалисты учатся работать с агрессивными и перевозбуждёнными пассажирами, а ещё с теми, кто находится в подавленном или растерянном состоянии. В последнем случае инспекторы также знакомятся и закрепляют на практики способы психологической поддержки.

На курсах по досмотру сотрудники углубляются в технологический аспект работы службы безопасности. Большую часть теоретических и практических встреч эксперты посвящают правилам использования интроскопов. Во время занятий новые инспекторы учатся различать запрещённые к провозу предметы и их цветовое изображение на экранах. Сотрудники группы быстрого реагирования осваивают стандарты по охране и реагированию при несанкционированном доступе на территорию авиагавани.

«Безопасность пассажиров для нас важнее всего. Год от года требования к авиационной безопасности становятся всё жёстче. Наши сотрудники должны ориентироваться как в теоретической базе, так и в её применении на практике. Этим для нас и важна программа профподготовки, которую мы реализуем в аэровокзале при поддержке учебного центра «Абинтех», - прокомментировал начальник службы транспортной (авиационной) безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Валентин Лебедев.

Курсы для новых инспекторов будут идти в воздушной гавани до 12 декабря. В завершение программы специалистам предстоит сдать итоговый тест. Только тогда сотрудники получат допуск к работе и соответствующие сертификаты.