Тихоокеанское
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27 Ноября 2024
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09:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский прокурор проведет личный прием граждан с ограниченными возможностями здоровья

Сахалинский прокурор проведет личный прием граждан с ограниченными возможностями здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор области Вячеслав Рафикович Шайбеков 03 декабря 2024 года с 12.00 до 14.00 час. проведёт личный приём граждан, являющихся инвалидами, и их представителей, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Приём будет осуществляться в здании Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 156, кабинет 109), по предварительной записи.

Записаться на приём можно в рабочее время в прокуратуре области, а также по телефону 8 (4242) 49-45-88.

Лицам, желающим обратиться на приём, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На личном приёме граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях прав инвалидов, в том числе на обеспечение техническими средствами реабилитации, по вопросам прохождения медицинского освидетельствования, установления инвалидности, назначения и выплаты пенсии, предоставления иных мер социальной поддержки.

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