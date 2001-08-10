Жителям Южно-Сахалинска простят пени за услуги холодного водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» запускает акцию по списанию пени за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в случае закрытия задолженности до конца года, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Акция предназначена в первую очередь для тех, кто накопил задолженность перед водоканалом в течение 2024 года. При оплате полной суммы долга с 1 по 27 декабря потребителю услуг холодного водоснабжения и водоотведения пени будут аннулированы.

«Такую акцию мы проводим традиционно. В первую очередь она актуальна для тех, кто добросовестно оплачивает услуги водоканала, однако в силу каких-то причин или жизненных обстоятельств не смогли этого сделать вовремя. Мы идем навстречу нашим абонентам и предоставляем им возможность выйти из «черного списка» без последствий», - отметила коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова.

Списать пени в случае погашения полной суммы долга можно в Центре обслуживания абонентов по адресу ул. Крюкова, 78, оплатив задолженность либо очно в самом Центре, либо через любые удобные онлайн-сервисы. Специалисты Центра внесут данные о погашении задолженности и исключат должника из «черного списка» по накоплению пени.