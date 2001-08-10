На Сахалине обсудили вопросы безопасности проведения IV Российско-Китайских игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 ноября 2024 года в Министерстве спорта Сахалинской области прошло рабочее совещание, посвященное организации IV Российско-Китайских игр. В мероприятии приняли участие представители Министерства спорта Сахалинской области, сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области, а также представители объектов проведения соревнований и проживания спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Основной темой обсуждения стали вопросы безопасности и логистики предстоящих мероприятий. Особое внимание было уделено планированию мероприятий по обеспечению безопасности участников и зрителей. Были рассмотрены возможные риски, которые могут возникнуть во время проведения спортивных мероприятий, и выработаны меры по их минимизации.

Кроме того, поднимались вопросы взаимодействия между различными ведомствами, участвующими в организации игр, а также важность подготовки кадров и волонтеров для успешного проведения мероприятий.