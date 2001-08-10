33% жителей Южно-Сахалинска предпочтут подарок-сюрприз на Новый год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мужчинам новогодние подарки-сюрпризы нравятся больше, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения, состоящие в браке или в отношениях.
33% жителей Южно-Сахалинска хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, 25% — закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ, а среди женщин — примерно поровну.
Чтобы не расстроить вторую свою половину, стоит внимательнее отнестись к пожеланиям — 32% женщин и 30% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. Получая заказанное на Новый год, мужчины и женщины радуются больше, особенно представительницы слабого пола.
Те же, кто ждет сюрприза в новогоднюю ночь, в большинстве случаев точно ему обрадуются: так утверждают 86% мужчин и 90% женщин, предпочитающих неожиданные подарки.
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Время проведения: 20—25 ноября 2024 года
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