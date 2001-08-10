В ходе осеннего призыва военными комиссариатами ВВО отправлено в войска около 5000 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе продолжается осенний призыв граждан на военную службу. Военными комиссариатами уже отправлено в войска для прохождения военной службы около 5 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Всего военными комиссариатами округа будет отправлено в войска около 8 тысяч граждан, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Недавно из западных регионов России в город Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон с новобранцами. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) прибыло свыше 500 военнослужащих по призыву.

На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.

Перед отправкой в воинские части каждый призывник проходит медицинскую комиссию, обеспечивается комплектом военной формы одежды, комплектом средств личной гигиены, продовольственным пайком на путь следования и банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения военной службы.

Стоит отметить, что большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Осенний призыв граждан на военную службу завершится 31 декабря текущего года.