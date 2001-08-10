Пожарные ликвидировали возгорание в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 ноября в 10:58 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании безхозного строения по адресу: ул. Молодежная, 25. Первый пожарный расчет прибыл через 7 минут. К моменту его прибытия горело безхозное строение на площади 20 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 11:16, а в 11:43 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.