На Сахалине продолжается обучение операторов FPV-дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине операторы FPV-дронов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают поиск и захват цели в дневное и ночное время суток, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Тренировки проходили на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, также было организовано выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, пилотирование в городской местности.

После освоения теоретического курса и общих навыков пилотирования, военнослужащие были допущены к основному этапу подготовки: отработке техник поиска, наведения, сопровождения и захвата цели с помощью FPV-дронов которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

Будущие операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне проведения СВО.