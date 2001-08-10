На Сахалине продолжается обучение операторов FPV-дронов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине операторы FPV-дронов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают поиск и захват цели в дневное и ночное время суток, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Тренировки проходили на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, также было организовано выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, пилотирование в городской местности.
После освоения теоретического курса и общих навыков пилотирования, военнослужащие были допущены к основному этапу подготовки: отработке техник поиска, наведения, сопровождения и захвата цели с помощью FPV-дронов которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.
Будущие операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне проведения СВО.
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