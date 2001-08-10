Школьникам Поронайского района прочитали лекции о вреде пагубных привычек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школах Поронайского района продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения пагубных привычек, а также профилактику преступлений среди молодежи, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской полиции.

Лекции проводят представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Поронайского городского округа, сотрудники ПНД ОМВД России по Поронайскому городскому округу и врач-нарколог Поронайской ЦРБ.

На днях мероприятия состоялись в коррекционной школе и школе №8 Поронайска.

О последствиях наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения узнали учащиеся 5-11 классов. Школьников также предупредили об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях, напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, а также напомнили о возрасте, с которого подросток привлекается к уголовной или административной ответственности.

Кроме того, в ходе лекции несовершеннолетним была разъяснена административная и уголовная ответственность за проявление действий экстремистского и террористического характера, в том числе за участие в публичных мероприятиях.

Профилактическая лекция также прошла в Сахалинском политехническом центре №3. Мероприятие было посвящено Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Об истории возникновения этого дня и основных правах детей рассказали представители юридического отдела и КДН и ЗП Администрации Поронайского городского округа и сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие было проведено с целью формирования правовой культуры студентов.