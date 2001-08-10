Сахалинцам снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС запустила для сахалинцев возможность подключить по-настоящему безлимитный интернет. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у приморцев тарифов – Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1, №6 и №7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

«Сахалинцы - одни из самых активных потребителей цифровых услуг на Дальнем Востоке. Большинство жителей острова регулярно использует смартфоны для общения, работы, учебы и развлечений. Поэтому мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть как в крупных городах, так и в и небольших населенных пунктах области. А чтобы жители региона могли в полной мере использовать все возможности цифровых сервисов, мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.