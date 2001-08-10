Мэр и вице-мэры Поронайского городского округа проводят личные приемы граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еженедельно в Общественной приёмной Поронайского городского округа проводятся личные приемы граждан. Обратиться с проблемой или вопросом к мэру Поронайского городского округа Антону Карпукову и к его заместителям может любой желающий.

На этой неделе, 28 ноября с 11:00 до 13:00, личный прием проведет мэр Антон Иванович Карпуков.

Записаться на прием, а также задать интересующие вопросы в день приема можно по телефону Общественной приемной 8(42431)5-55-55.

На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Приглашают всех желающих.