Тихоокеанское
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14:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске отметили Всемирный день борьбы с диабетом

В Южно-Сахалинске отметили Всемирный день борьбы с диабетом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничное мероприятие «С открытым сердцем, добрым словом» состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 ноября. Его участниками стали члены Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская диабетическая организация», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На встрече прозвучали тематические стихотворения и музыкальные номера в исполнении ведущего библиотекаря СахОУНБ Алены Палицкой и участницы творческого объединения «Интонация» Анастасии Павловой. Ученики Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска порадовали гостей игрой на струнных инструментах.

В ходе мероприятия участники обменивались теплыми поздравлениями и наслаждались чаепитием в дружественной обстановке.

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