Тихоокеанское
информационное агентство
26 Ноября 2024
Сейчас 05:52
103,79|108,87|66,91
Житель Макарова осужден за убийство матери
11:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области на дубе выросла "Ведьмина метла"

В Амурской области на дубе выросла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье лесничие заметили «ведьмину метлу» на монгольском дубе. Дерево с аномалией в развитии кроны сняли в Бурейском участковом лесничестве, пишет ИА "Порт Амур".

«Причиной «ведьминой метлы» могут быть как патогенные бактерии, вирусы или грибки, так и безвредные (и даже полезные) мутации», — отметили сотрудники лесничества в телеграм, опубликовав фотографии необычного дерева.

Ранее дерево с подобной аномалией отмечали в Зейском лесничестве. Там «ведьмину метлу» отрастила лиственница. Как отмечают специалисты, образовываться такие необычные кроны могут на всех видах деревьев.

Фото: t.me/Burea_lesnichestvo

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?