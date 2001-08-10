В Амурской области на дубе выросла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье лесничие заметили «ведьмину метлу» на монгольском дубе. Дерево с аномалией в развитии кроны сняли в Бурейском участковом лесничестве, пишет ИА "Порт Амур".

«Причиной «ведьминой метлы» могут быть как патогенные бактерии, вирусы или грибки, так и безвредные (и даже полезные) мутации», — отметили сотрудники лесничества в телеграм, опубликовав фотографии необычного дерева.

Ранее дерево с подобной аномалией отмечали в Зейском лесничестве. Там «ведьмину метлу» отрастила лиственница. Как отмечают специалисты, образовываться такие необычные кроны могут на всех видах деревьев.

Фото: t.me/Burea_lesnichestvo