Жителей Долинского района пригашают на личный прием к заместителю прокурора Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель прокурора Сахалинской области Дмитрий Николаевич Мурашко, заместитель руководителя СУ СК РФ по Сахалинской области Павел Васильевич Курочкин, заместитель начальника УМВД РФ по Сахалинской области Александр Геннадьевич Третьяков 29 ноября 2024 года с 15:30 до 17:00 часов. проведут личный приём граждан, проживающих в муниципальном образовании "Долинский городской округ", рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Приём будет осуществляться согласно предварительной записи по месту нахождения Долинской городской прокуратуры (г. Долинск, ул. Хабаровская, д. 13 «Б»).

Записаться на приём можно в Долинской городской прокуратуре и в прокуратуре Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 28), а также по телефонам: 8 (42442) 2-85-84, 8 (4242) 49-45-88.

Лицам, желающим обратиться на приём, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На личном приёме граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона, обратиться по вопросам, касающимся рассмотрения правоохранительными органами сообщений о преступлениях, проведения процессуальных проверок, расследования уголовных дел, а также по 2 иным вопросам (соблюдение трудовых и жилищных прав, прав несовершеннолетних, предоставление мер социальной поддержки, защита прав участников СВО и членов их семей и др.).