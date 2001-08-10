Более 4,5 тысяч жителей Сахалинской области с начала года получили свидетельства пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оформило 4 900 свидетельств пенсионера жителям региона. Документ подтверждает статус пенсионера для получения льготного проезда в общественном транспорте, скидок на приобретение товаров и лекарств, а также на посещение музеев, концертов и др., рассказали ТИА "Острова" в пенсионном фонде

Свидетельство пенсионера — это пластиковая карта, на которой отражены фотография, фамилия, имя, отчество пенсионера, а также СНИЛС, вид и срок назначенной пенсии.

Получить свидетельство пенсионера можно в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области, при себе необходимо иметь паспорт. Фотографию для свидетельства можно сделать в клиентских службах (услуга предоставляется бесплатно) либо предоставить свою. Она может быть цветной либо черно-белой, специалисты отсканируют и вернут фотографию владельцу.

Предварительно записаться на прием в клиентскую службу регионального Отделения СФР сахалинцы могут через электронный сервис на сайте Социального фонда. За свидетельством в клиентскую службу также может обратиться законный представитель пенсионера с доверенностью, подтверждающей его полномочия.

Свидетельство пенсионера оформляется в день обращения и действует в течение всего срока, на который установлена пенсия. Отметим, что ранее выданные свидетельства или бумажные справки обменивать на свидетельство пенсионера нового образца не нужно. Они остаются действительными для получения льгот.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.