Пять лет назад была введена в работу Сахалинская ГРЭС-2

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня исполняется пять лет с момента торжественного ввода в работу Сахалинской ГРЭС-2 ПАО «Сахалинэнерго». Новая станция обеспечила надежное энергоснабжение Сахалина, создала резерв мощности и условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 началось в 2015 году на западном побережье острова, вблизи села Ильинское. Основной предпосылкой строительства стал высокий износ Сахалинской ГРЭС, введенной в эксплуатацию в 1965 году. К 2014 году мощность Сахалинской ГРЭС снизилась с 315 МВт до 84 МВт, в результате основным источником энергоснабжения в островной энергосистеме стала Южно-Сахалинская ТЭЦ-1.

Сахалинская ГРЭС-2 оснащена самым современным оборудованием российского производства. Паровые турбины изготовлены Уральским турбинным заводом, генераторы – «ЭЛСИБом», котлоагрегаты – «Силовыми машинами».

Сахалинская ГРЭС-2 соответствует высоким экологическим стандартам. Здесь установлены высокоэффективные электрофильтры, которые улавливают не менее 99,6% частиц золы.

На новой станции используется замкнутый цикл водопользования, благодаря чему отсутствуют сбросы сточных вод. Все сооружения и оборудование станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение тайфунов.