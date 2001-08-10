17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С середины ночи 23 ноября у Охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря, 4 метра и более. Возможно подтопление береговых объектов. Явление сохранится до вечера 24 ноября, сообщает ФГБУ «Сахалинское УГМС».
Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.
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