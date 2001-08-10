У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С середины ночи 23 ноября у Охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря, 4 метра и более. Возможно подтопление береговых объектов. Явление сохранится до вечера 24 ноября, сообщает ФГБУ «Сахалинское УГМС».

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.