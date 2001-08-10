В Южно-Сахалинске прошел фестиваль ко Дню матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль «Семья начинается с мамы» состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 ноября. Мероприятие прошло при поддержке Правительства Сахалинской области и администрации города Южно-Сахалинска. Организаторами выступили региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Сахалинской области, региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса», государственное унитарное оптово-торговое предприятие «Фармация» и Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

С приветственным словом выступил мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил символичность названия фестиваля, ведь именно мама ассоциируется с нежностью, теплом, любовью и заботой. Каждый ребенок, находясь под опекой матери, испытывает эти чувства. Глава областного центра поблагодарил организаторов за проведение такого важного мероприятия и подчеркнул важность поддержки многодетных семей.

- Со своей стороны, администрация города и Правительство Сахалинской области лично губернатор Валерий Лимаренко уделяют особое внимание созданию благоприятных условий для жизни и развития сахалинских семей. — подчеркнул Сергей Надсадин.

Начальник отдела по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области Дмитрий Лугин отметил, что материнство приносит не только заботы и переживания, но и радость, гордость за своих детей, теплые объятия и улыбки родных.

Председатель Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», руководитель Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова в режиме онлайн пожелала всем мамам здоровья, энергии, здоровья, позитива, побед и счастья, а также чтобы в семьях царила любовь и гармония.

Депутат городской думы и заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» Мария Ульянова отметила, что быть мамой – это счастье и радость, а самое важное в жизни – это наши дети. Она пожелала мамам реализации, уважения и признания.

Председатель регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Сахалинской области Майя Кириллова поделилась своими мыслями о роли матери в жизни каждого человека. Она подчеркнула, что каждая мама испытывает радость и гордость, глядя на своего ребенка. Также общественник отметила, что семьи и страна начинаются с мамы, ведь именно от нее зависит, насколько ребенок будет любить свой дом, семью, город и страну. В заключение своего выступления Майя Кириллова выразила надежду, что в душе каждой мамы всегда будет жить любовь к своим детям.

В ходе Фестиваля были вручены подарки шести многодетным мамам Сахалинской области. Среди них: Юлия Савреева, Елена Высоцкая, Яна Воеводина, Евгения Можегова, Ольга Син и Анастасия Лисицкая. Все они поделились своими положительными эмоциями о материнстве и поздравили друг друга с наступающим Днем матери.

Вступительную часть Фестиваля дополнили творческие номера в исполнении Образцового ансамбля эстрадного танца «Плэйданс», школы танца «Emotion» (Эмоушен), хореографического ансамбля «Акварель» детской школы искусств №2, воспитанников продюсерского центра «Voice group» (Воис групп), Даниила Гаранина и Дарьи Апполонской-Черепановой.

В этот день в фойе библиотеки функционировали разноплановые площадки: медицинский пункт по выявлению факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, организованный Сахалинским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, выставка о здоровом образе жизни от Южно-Сахалинской детской областной больницы и зона для перекуса, где можно было выпить чай или кофе.

Участники Фестиваля посетили различные мастер-классы, где создали косметические средства из натуральных ингредиентов, смастерили ангелочков, узнали о русских сказках и создали авторские открытки «Живительное слово матери», а также изготовили подковы на счастье.

Кроме того, сахалинским мамочкам были предложены психотерапевтический сеанс «Маска чувств» и психологический тренинг «Саморегуляция эмоциональных состояний мам».

В завершение Фестиваля исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова отметила, что мама — это целая вселенная для ребенка, ведь именно с ней малыш знакомится в самом начале своего пути.

- Мама девять месяцев носит малыша под сердцем, учит его говорить, заботиться о нем и дарит ему свою любовь. Мама — это основа жизни и семьи. Вот почему этот Фестиваль посвящен матерям и семье. Государство сегодня уделяет особое внимание семьям и матерям, в частности. — заключила Марина Владимировна.