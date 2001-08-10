МТС первой оцифровала новый терминал аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС построила масштабную телеком-сеть внутри нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» и обеспечила качественной связью пассажиров и гостей воздушных ворот Бурятии. Скорость мобильного интернета позволит сахалинцам, прилетевшим в Улан-Удэ, с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории открывшегося здания аэровокзала.
МТС первой обеспечила полное покрытие связью одного из важнейших объектов инфраструктуры Республики Бурятия – нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по indoor-покрытию здания с учетом дизайнерской конструкции объекта.
Мобильной связью и скоростным интернетом МТС охвачены все внутренние помещения построенного терминала общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров. Современная телеком-инфраструктура работает на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других, сеть также доступна на парковке и рулежных дорожках.
О новом терминале
Площадь современного терминала превышает 6,6 тысяч квадратных метров. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час. Предусмотрены 2 телескопических трапа. Все рейсы внутренних воздушных линий с 21 ноября будут обслуживаться в новом терминале. Из действующего терминала пассажиры будут летать по международным направлениям.
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