Цены на подержанные автомобили повлияли на инфляцию в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области в октябре 2024 года замедлилась и составила 6,0% после 6,4% в сентябре, что по-прежнему ниже общероссийского и дальневосточного значений. Цены в регионе на некоторые непродовольственные товары росли медленнее, чем год назад, или не менялись, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Медленнее дорожали поддержанные иномарки. Увеличился объем поставок и на авторынке региона расширилось предложение. Поэтому годовой рост цен на подержанные иномарки замедлился. Такая же ситуация сложилась с автомобильными шинами», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Почти не изменился в годовом выражении прирост цен на продовольственные товары. В октябре курица и свинина дорожали медленнее, чем годом ранее, из-за роста объемов производства в целом по стране. При этом ускорился рост цен на сливочное масло.
На уровне сентябрьского значения остался прирост цен на услуги. В годовом выражении подешевели пакетные туры в Турцию. Причина — увеличение предложения путевок от туроператоров на осенне-зимний период. В то же время в регионе в октябре подорожал интернет: операторы связи повысили цены из-за возросших издержек на обслуживание оборудования.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, до 4,0% — в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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