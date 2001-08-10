В музее книги Чехова на Сахалине на выходных отметят День матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эти выходные в музее книги Чехова и на его площадках отметят День матери. Мероприятия, посвящённые празднику, пройдут 23 и 24 ноября, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Так в субботу для посетителей проведут экскурсии по выставке «Россия на Дальнем Востоке в коллекция Государственного исторического музея». Кроме того, участников праздничной программы ждут интерактивные занятия: «Роза – любимый цветок Чехова», где можно будет сделать поделку из фоамирана, создать необычный подарок «Для любимой мамы» и «Чайный домик», на котором дети вместе с родителями смастерят полезный сувенир.

Любимых мам поздравят в арт-галерее «Художественная фабрика» и арт-пространстве «РОСТ». В арт-галерее для посетителей проведут экскурсии для всей семьи по выставке «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд», интерактивное занятие «Уникальный подарок» от методиста музея книги Чехова Натальи Дульцевой, мастер-класс «Портрет мамы» от Альвины Сулеймановой. В этот день также откроются сразу две персональные выставки Екатерины Завалишиной и Сергея Сосновцева, украшением открытия станут мастер-класс «Яркие образы», концертный номер с группой «Хэглэн» и вечер поэзии, свои произведения прочитают поэтесса Елена Диденко и поэт и художник Михаил Сухов. А в арт-пространстве «РОСТ» посетителей ждут знакомство с выставкой «Арт-Азарт», посвящённой 65-летию Сахалинского колледжа искусств, интерактивное занятие «Натюрморт с воспоминаниями» от Натальи Крушановой и мастер-класс «Подарок маме» от Натальи Рубановой.

Отметят День матери и в Музее медведя, 24 ноября в рамках интерактивного занятия «Чай с медведями» можно будет сделать подарок для своих мам – у горячего самовара с угощениями!

23 ноября

Музей книги Чехова

11:00 – интерактивное занятие «Роза – любимый цветок Чехова»

12:00, 14:00 – экскурсия «Россия на Дальнем Востоке в коллекция Государственного исторического музея» в рамках проекта семейного досуга «Счастливая семья в музее»

12:00, 15:00 – интерактивное занятие ко Дню матери «Для любимой мамы»

14:00 – интерактивное занятие «Чайный домик»

Арт-галерея «Художественная фабрика»

10:30 – «Уникальный подарок»

Интерактивное занятие от художницы Натальи Дульцевой

12:00 – «Портрет мамы»

Мастер-класс от Альвины Сулеймановой

16:00 – открытие персональных выставок Сергея Сосновцева «Неимоверное превосходство жёлтого цвета над другими цветами» и Екатерины Завалишиной «Междумирье»

16:05 – «Яркие образы»

Мастер-класс от Сергея Сосновцева

16:40 – концертный номер от Екатерины Завалишиной и группы «Хэглэн»; «Вечер поэзии» с Еленой Диденко и Михаилом Суховым

10:00–18:00 – работа выставки «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд»

Арт-пространство «РОСТ»

10:00 – «Натюрморт с воспоминаниями»

Интерактивное занятие для мам от члена Союза Художников РФ Натальи Крушановой

13:00 – «Подарок маме»

Мастер-класс от резидента арт-пространства «РОСТ» Катерины Рубановой

10:00–18:00 – «Арт-Азарт»

Выставка студентов Сахалинского колледжа искусств, приуроченная к 65-летию со дня его основания

24 ноября

Выставочный центр «Музей медведя»

С 11:00 до 16:00 – «Чай с медведями»

Родители вместе с детьми проведут время за чаепитием и сделают подарок своим мамам в честь праздника.