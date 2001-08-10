В музее книги Чехова на Сахалине на выходных отметят День матери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эти выходные в музее книги Чехова и на его площадках отметят День матери. Мероприятия, посвящённые празднику, пройдут 23 и 24 ноября, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Так в субботу для посетителей проведут экскурсии по выставке «Россия на Дальнем Востоке в коллекция Государственного исторического музея». Кроме того, участников праздничной программы ждут интерактивные занятия: «Роза – любимый цветок Чехова», где можно будет сделать поделку из фоамирана, создать необычный подарок «Для любимой мамы» и «Чайный домик», на котором дети вместе с родителями смастерят полезный сувенир.
Любимых мам поздравят в арт-галерее «Художественная фабрика» и арт-пространстве «РОСТ». В арт-галерее для посетителей проведут экскурсии для всей семьи по выставке «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд», интерактивное занятие «Уникальный подарок» от методиста музея книги Чехова Натальи Дульцевой, мастер-класс «Портрет мамы» от Альвины Сулеймановой. В этот день также откроются сразу две персональные выставки Екатерины Завалишиной и Сергея Сосновцева, украшением открытия станут мастер-класс «Яркие образы», концертный номер с группой «Хэглэн» и вечер поэзии, свои произведения прочитают поэтесса Елена Диденко и поэт и художник Михаил Сухов. А в арт-пространстве «РОСТ» посетителей ждут знакомство с выставкой «Арт-Азарт», посвящённой 65-летию Сахалинского колледжа искусств, интерактивное занятие «Натюрморт с воспоминаниями» от Натальи Крушановой и мастер-класс «Подарок маме» от Натальи Рубановой.
Отметят День матери и в Музее медведя, 24 ноября в рамках интерактивного занятия «Чай с медведями» можно будет сделать подарок для своих мам – у горячего самовара с угощениями!
23 ноября
Музей книги Чехова
11:00 – интерактивное занятие «Роза – любимый цветок Чехова»
12:00, 14:00 – экскурсия «Россия на Дальнем Востоке в коллекция Государственного исторического музея» в рамках проекта семейного досуга «Счастливая семья в музее»
12:00, 15:00 – интерактивное занятие ко Дню матери «Для любимой мамы»
14:00 – интерактивное занятие «Чайный домик»
Арт-галерея «Художественная фабрика»
10:30 – «Уникальный подарок»
Интерактивное занятие от художницы Натальи Дульцевой
12:00 – «Портрет мамы»
Мастер-класс от Альвины Сулеймановой
16:00 – открытие персональных выставок Сергея Сосновцева «Неимоверное превосходство жёлтого цвета над другими цветами» и Екатерины Завалишиной «Междумирье»
16:05 – «Яркие образы»
Мастер-класс от Сергея Сосновцева
16:40 – концертный номер от Екатерины Завалишиной и группы «Хэглэн»; «Вечер поэзии» с Еленой Диденко и Михаилом Суховым
10:00–18:00 – работа выставки «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд»
Арт-пространство «РОСТ»
10:00 – «Натюрморт с воспоминаниями»
Интерактивное занятие для мам от члена Союза Художников РФ Натальи Крушановой
13:00 – «Подарок маме»
Мастер-класс от резидента арт-пространства «РОСТ» Катерины Рубановой
10:00–18:00 – «Арт-Азарт»
Выставка студентов Сахалинского колледжа искусств, приуроченная к 65-летию со дня его основания
24 ноября
Выставочный центр «Музей медведя»
С 11:00 до 16:00 – «Чай с медведями»
Родители вместе с детьми проведут время за чаепитием и сделают подарок своим мамам в честь праздника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня 159 нарушений правил дорожного движения пресекли сахалинские автоинспекторы за сутки
09:05 Сегодня В Петропавловске-Камчатском начали устанавливать новогоднюю ель
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске презентовали книгу о топонимике Курильской гряды
10:34 Сегодня В музее книги Чехова на Сахалине на выходных отметят День матери
09:27 15 Ноября За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших
13:02 19 Ноября На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов
11:43 18 Ноября На Сахалин с Алтая завезли токсичный комбикорм для поросят
16:43 15 Ноября Сотрудники сахалинской автоинспекции провели танцевальный флешмоб со школьниками
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске презентовали книгу о топонимике Курильской гряды
- 14:36 Вчера На Сахалине тренировались отражать атаку беспилотников на буровую площадку
- 15:50 18 Ноября Сахалинцев приглашают на вечер авторской песни
- 11:47 18 Ноября Сахалинцы завоевали семь медалей в мировой серии гонок с препятствиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?