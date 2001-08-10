В Петропавловске-Камчатском начали устанавливать новогоднюю ель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Петропавловска-Камчатского начали устанавливать новогоднюю елку. Специалисты уже разместили стальной каркас 18-метровой конструкции на главной площади города и приступили к монтажу веток, сообщает ТК "41 Регион".

Напомним, новогоднюю красавицу, которая в этом году украсит центр камчатской столицы, приобрели в 2021 году. У ели - 32 яруса, а ширина конструкции порядка 8 метров.

Между тем, жители краевой столицы обрадовались раннему украшению города к празднику. Об этом 62% респондентов сообщили в опросе, проведенном в телеграм-канале «41Регион.LIVE».