Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2024
Сейчас 15:02
100,68|106,08|66,91
В Южно-Сахалинске самосвал подмял легковушку
09:05, | Новости общества Сахалина и Курил

В Петропавловске-Камчатском начали устанавливать новогоднюю ель

В Петропавловске-Камчатском начали устанавливать новогоднюю ель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Петропавловска-Камчатского начали устанавливать новогоднюю елку. Специалисты уже разместили стальной каркас 18-метровой конструкции на главной площади города и приступили к монтажу веток, сообщает ТК "41 Регион".

Напомним, новогоднюю красавицу, которая в этом году украсит центр камчатской столицы, приобрели в 2021 году. У ели - 32 яруса, а ширина конструкции порядка 8 метров.

Между тем, жители краевой столицы обрадовались раннему украшению города к празднику. Об этом 62% респондентов сообщили в опросе, проведенном в телеграм-канале «41Регион.LIVE».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?