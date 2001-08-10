22% жителей Южно-Сахалинска проведут новогодние каникулы на работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

33% жителей Южно-Сахалинска проведут бо́льшую часть новогодних каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

9% респондентов будут отдыхать за городом, а ещё 5% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 3% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

22% горожан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул. Среди горожан до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (24%), а также поедет в гости (6%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (40%). Чем старше респонденты, чем чаще они выбирают поездку по России.

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Время проведения: 12—19 ноября 2024 года