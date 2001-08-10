На Сахалине тренировались отражать атаку беспилотников на буровую площадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Сахалинской области проведены антитеррористические учения на объекте топливно-энергетического комплекса Охинского района, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и органов власти.

По легенде, группой злоумышленников из двух человек с применением беспилотных летательных аппаратов совершена атака на территорию буровой площадки. В результате условного удара с воздуха на отдельном технологическом участке буровой, расположенном вдали от нефтепродуктов, произошел взрыв и возгорание. Пострадавших нет. Преступникам удалось скрыться.

На первом этапе учений отработан алгоритм реагирования экстренных служб и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера. В частности, проведены практические действия по экстренному сбору оперативных служб и проверке их готовности действовать по предназначению.

Следующим этапом проведена тренировка контртеррористической операции. По замыслу, двое злоумышленников укрылись от преследования в одном из домов заброшенного поселка Охинского района. В ходе боеконтакта штурмовая группа нейтрализовала условных террористов.

Действия ведомств, задействованных в антитеррористических учениях, получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Учебные задачи реализованы в полном объеме.