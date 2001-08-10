Тихоокеанское
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13:34, | Новости общества Сахалина и Курил

С военнослужащими на Сахалине провели учебно-методические занятия по тактической медицине

С военнослужащими на Сахалине провели учебно-методические занятия по тактической медицине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на базе учебного полигона «Троицкий» проведены учебно-методические занятия по тактической медицине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие расширили знания и усовершенствовали навыки в оказании первой медицинской помощи в условиях обстановки приближенной к боевой.

Бойцы также осваивали навыки эвакуации «раненого» с поля боя, учились, как накладывать кровоостанавливающий жгут условно раненному товарищу. 

Для проведения занятий инструкторы по медицинской подготовке использовали средства имитации, дымы, холостые боеприпасы.

Под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО) в армейском корпусе ВВО занятия по тактической медицине проводятся регулярно.

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