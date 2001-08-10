Военнослужащие на Сахалине осваивают упражнения армейской тактической стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа, заключившими контракты с минобороны России, проведены первые занятия по армейской тактической стрельбе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне Восточного военного округа "Троицкий" военнослужащие выполнили одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия, а также в составе боевых двоек военнослужащие отрабатывали ведение огня по мишеням, имитирующим живую силу условного противника.

Также к занятиям были привлечены инженерные подразделения армейского корпуса, которые подготовили средства имитации для воссоздания условий, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание было обращено на выход из-за укрытия, обращение с оружием, чтобы все было безопасно для самого стрелка и окружающих его.