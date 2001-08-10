Тихоокеанское
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12:38, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине признаны недействительными декларации на серийный выпуск четырех видов мясной продукции

На Сахалине признаны недействительными декларации на серийный выпуск четырех видов мясной продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора 19 ноября принято решение о признании недействительными деклараций о соответствии на серийный выпуск мясной продукции, оформленные с нарушениями производителем АО «Монерон-Плюс» из Южно-Сахалинска (Сахалинская область), рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Как установлено территориальным управлением Россельхознадзора, АО «Монерон-Плюс» оформлены четыре декларации о соответствии на серийный выпуск четырех видов продукции из мяса птицы («Продукция готовая», «Полуфабрикаты замороженные из мяса птицы», «Полуфабрикаты куриные замороженные» и «Продукты готовые из мяса птицы») на основании протоколов испытаний, выданных фантомной лабораторией «Центр метрологии и испытаний» (Московская область). Информация о данной лаборатории отсутствует на сайте Росаккредитации и в реестре аккредитованных лиц.

Информация внесена в единый реестр зарегистрированных деклараций о соответствии, размещенный на сайте Росаккредитации.

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