Мэр Поронайского района принял участие в региональной конференции партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На конференции вместе с губернатором Валерием Лимаренко партийцы обсудили итоги работы за 2024 год, обозначили планы на предстоящий.

Несмотря на проведение специальной военной операции, санкций со стороны недружественных стран сахалинцы и курильчане в марте поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина на выборах президента страны, а в сентябре региональную команду в ходе выборов губернатора с рекордными результатами. Это доказывает, что партия идет в правильном направлении, выбрав приоритетом в своей работе заботу о людях и их комфорте.

- Сегодня партия "Единая Россия" - это команда активных и заинтересованных людей, которые на всех уровнях отстаивают интересы граждан, принимают важнейшие решения по социальным и инфраструктурным вопросам. Благодаря инициативе главы области – секретаря регионального отделения "Единой России" мы реализуем множество партийных проектов – помогаем нашим защитникам, преображаем дворы и подъезды, благоустраиваем общественные пространства, укрепляем общественное здоровье и многое другое, - поделился Антон Карпуков.

Как отметил Валерий Лимаренко, впереди еще много работы и доверие жителей обязывает работать с полной отдачей. Глава района уверен, что команда "Единой России" сможет сделать еще больше для островного региона.