09:33, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинской молодежи рассказали о правах и обязанностях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акцию «Детство под защитой» провели специалисты Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ при содействии Серебряных волонтеров и учащихся городской школы № 5 20 ноября. В этот день во всех субъектах Российской Федерации проходит Всероссийский день правовой помощи детям в рамках Всемирного дня прав ребенка, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Участники Акции раздали островной молодежи информационные буклеты и рассказали о правах и обязанностях ребенка, а также об информационной безопасности в сети «Интернет».
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Новости общества Сахалина и Курил
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