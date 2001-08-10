Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2024
Сейчас 18:53
100,22|105,81|66,91
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 авария
09:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинской молодежи рассказали о правах и обязанностях

Сахалинской молодежи рассказали о правах и обязанностях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию «Детство под защитой» провели специалисты Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ при содействии Серебряных волонтеров и учащихся городской школы № 5 20 ноября. В этот день во всех субъектах Российской Федерации проходит Всероссийский день правовой помощи детям в рамках Всемирного дня прав ребенка, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники Акции раздали островной молодежи информационные буклеты и рассказали о правах и обязанностях ребенка, а также об информационной безопасности в сети «Интернет».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?