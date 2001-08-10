Сахалинской молодежи рассказали о правах и обязанностях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию «Детство под защитой» провели специалисты Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ при содействии Серебряных волонтеров и учащихся городской школы № 5 20 ноября. В этот день во всех субъектах Российской Федерации проходит Всероссийский день правовой помощи детям в рамках Всемирного дня прав ребенка, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники Акции раздали островной молодежи информационные буклеты и рассказали о правах и обязанностях ребенка, а также об информационной безопасности в сети «Интернет».